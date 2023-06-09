الإعلام وسبأ تنعيان عبدالكريم جباري

الإعلام وسبأ تنعيان عبدالكريم جبارينعت وزارة الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ، الإعلامي عبدالكريم علي محمد جباري أحد منتسبي الوكالة الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 61 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.

وأشادت وزارة الإعلام ووكالة سبأ في بيان نعي مشترك بمناقب الفقيد جباري، حيث كان من الكوادر الإعلامية المتميزة التي كان لها الدور البارز في تطوير العمل بالعديد من المؤسسات الحكومية وكذا أحد رواد العمل الإداري والمالي في المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى أنه واحداً من المؤسسين للعديد منها.

وأكد البيان أن اليمن خسر برحيل الفقيد جباري أحد الكوادر التي كان لها إسهامات بارزة في العمل الإداري والمالي، حيث يعتبر من مؤسسي إدارات الشؤون الإدارية والتجارية والعلاقات العامة والمطابع في الوكالة وعمل مديراً لها.

وعبرت وزارة الإعلام ووكالة سبأ عن عميق الأسى وعظيم التعازي لأسرة الفقيد وزملائه وآل جباري كافة بهذا المصاب .. سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".