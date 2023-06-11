انت الان تتابع خبر حفلات غنائية في الأردن لـ 9 مطربين عرب .. مواعيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد شهرا حزيران وتموز في العاصمة عمّان إحياء عدد من الفنانين العرب لحفلات غنائية لهم في الأردن.

ففي يوم 16 يونيو (حزيران)، تحيي النجمة لينا شاماميان حفلاً في العاصمة الأردنية، بالمدرج الروماني، ليلتقي بعدها الفنان اللبناني مارسيل خليفة بجمهوره الأردني في اليوم التالي، ضمن موسم حفلات عمان الصيفي.

وفي يوم 23 يونيو (حزيران) يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري في مدينة العقبة، حفلاً غنائياً قبل عيد الأضحى، وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تقام عدة حفلات، للفنانين تامر حسني، ومعين شريف ورضا، وفايا يونان، وهبة طوجي في مدينة البتراء.

أما في شهر يوليو، فالجمهور على موعد مع عمالقة الفن، وحفل غنائي للنجم العراقي كاظم الساهر يوم 13 يوليو (تموز)، فيما تلتقي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بجمهورها الأردني مساء اليوم التالي يوم 14 تموز.