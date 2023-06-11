انت الان تتابع خبر سليم .. أول فيلم تحريكي أردني يشارك في مهرجان دولي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشارك الفيلم التحريكي الأردني "سليم" لمخرجته سينثيا مدانات شرايحة في المنافسة في مهرجان آنسي الدولي للأفلام التحريكية، الذي ستبدأ فعالياته اليوم الأحد.

ويحكي الفيلم قصة طفل يدعى سليم الذي اضطر للهروب مع عائلته من مدينته التي مزقتها الحرب.

وتعد هذه أول مرة يشارك فيلم تحريكي أردني طويل في مهرجان آنسي الذي يعتبر من أكبر المهرجانات عالميًا للأفلام التحريكية، وكما يعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته.