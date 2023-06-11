انت الان تتابع خبر إساءة عبر التلفاز وقضية بالمحاكم .. تفاصيل خلاف نضال الأحمدية ومعتصم النهار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عمّت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخط والانتقادات ضد الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بعد تصريحات أدلت بها في لقاء تلفزيوني وحملت اساءة للشعب السوري.

وقالت نضال الأحمدية، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، أنها تستهجن عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعًا في لبنان، بأحد أنواع الحلويات وهو "الشوكولا مو" التي طلبتها منه.

وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا بين السوريين، الذي عبروا عن استيائهم من نضال الأحمدية، التي تُعرَف بمواقفها المسيئة من اللاجئين السوريين في بلدها بشكل معتاد.



وكثرت الردود على نضال الأحمدية، حيث قال سوريون إن "الشوكولا مو"، في الأصل، منتج سوري دخل إلى لبنانا سابقًا، فيما سخر البعض ونشر طريقة تحضير "الشوكولا مو"، بينما رد البعض على كلامها الذي سخرت فيه بأن السوريين لا يعرفون صباح الخير باللغة الفرنسية "بونجور".

وفي احدث تطورات القصة رفعت نضال الأحمدية، دعوى قدح وذم ضد الممثل السوري معتصم النهار، بعد سبه ووصفه لها ب"المعتوهة"، جراء انتشار مقطع فيديو لها تسيء من خلاله للشعب السوري.

وكان معتصم النهار قد كتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة".