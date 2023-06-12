انت الان تتابع خبر وفاة بريتني سبيرز بسبب المخدرات تتصدر الصحف العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من القلق تتملك عائلة الفنانة الأمريكية بريتني سبيرز، وجمهورها بسبب إدمانها على المخدرات بطريقة قد تجعلها تخسلا حياتها.

وتخشى عائلة مغنية البوب، أن تلقى ابنتهم مصير المغنية آمي وينهاوس التي توفيت بعمر الـ27 عاما، بسبب الإدمان والتسمم الكحولي.

كما أعرب كيفن فيدرلاين، طليق بريتني سبيرز، ووالد أبنائها، خلال مقابلة مع صحيفة ديلي ميل، عن قلقه على مصريها بسبب إدمانها على مخدر الميثامفيتامين، متمنيا أن تعرف خطأها وتستيقظ لنفسها لأجل حياتها وأبنائها.

وأكد فيدرلاين، أن نجليه ما زالا صغيرين وبسن المراهقة، ولن يحتملا مشاهدة والدتهما تتعاطى المخدرات وقد تخسر حياتها بسبب جرعة مخدرات زائدة، لافتا إلى انه حاول مساعدتها بالتعاون مع زوجها ومدير أعمالها، لمنع تدهور حالتها النفسية، لكن محاولاتهم فشلت.

وذكرت الصحيفة، أن شون وجايدن، أبناء بريتني، يرفضان زيارتها بسبب الحالة التي وصلت لها بسبب التعاطي، وخاصة انهما قد شاهدا واقعة توصيل المخدرات لمنزلها.

ورغم حالة الجدل التي سببتها تصريحات عائلتها، الا أن بريتني سبيرز التزمت الصمت ولم ترد على ادعاءات والدها وطليقها حول إدمانها المخدرات خاصة بعد أن انتهت وصاية والدها التي استمرت 13 عاماً.

الجدير بالذكر، أن نجمة البوب البالغة من العمر 41 عاما كانت قد نجحت بالتخلص من وصاية والدها القانونية التي استمرت لمدة 13 عاما بسبب صحتها العقلية السيئة.