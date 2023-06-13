انت الان تتابع خبر زوجة راموس ترفض العيش في السعودية والفنانة احلام تتحفها بالرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سيرخيو راموس، الكثير من العروض من أندية الهلال والأهلي السعودية، لكن لم تتم هذه الصفقات لأسباب عائلية.

وتم تداول بعض الأنباء حول رفض الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، بيلار روبيو زوجة راموس، مغادرة أوروبا والعيش في السعودية او في أي بلد عربي.

وبدورها علقت الفنانة الإماراتية أحلام على هذه الأخبار، وكتبت عبر حسابها في تويتر: "فكتنا من الشر الخلا".

وتفاعل الجمهور مع تعليقها بشكل كبير، واكدوا ان السعودية تعتبر مكسبا لأي لاعب أو شخص يعيش فيها.

يذكر ان راموس البالغ من العمر 37 عامًا، كان قد انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد، ومن المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر ان عائلة اللاعب الأرجنتني ميسي، كان لها دور كبير برفضه التعاقد مع الهلال السعودي رغم العرض المغري الذي تقدم به النادي.

وأشارت التقارير، أن ابناء ميسي عانوا خلال اقامتهم في فرنسا بسبب فرق الثقافات، وعدم تكوين صداقات أو التعلم اللغة الفرنسية بشكل جيد، ووجدوا أن اقامتهم في السعودية ستكون أكثر صعوبة، لهذا قرر النجم الأرجنتيني الانضمام إلى صفوف نادي انتر ميامي الأميركي.