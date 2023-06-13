انت الان تتابع خبر سعودية ترقص وتغني بالنقاب والملابس الضيقة والسعوديون غاضبون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر هاشتاغ #الذوق_العام ترند تويتر في السعودية، بسبب مقطع فيديو استفز السعوديين.

مطربة سعودية ترتدي نقاب وبنطال ضيق

تداول النشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهرت فيه مطربة سعودية منقبة وترتدي بنطال ضيق وملابس لا تليق بالنقاب، وهي ترقص وتغني بمكان عام.

أعرب السعوديون عن استيائهم من تصرف هذه المطربة الذي يتعارض مع قيم المجتمع السعودي، مطالبين بالقبض عليها ومعاقبتها بسبب الإساءة إلى النقاب ورمزيته الدينية.

ومن ناحية ثانية، اشار بعض المتابعين إلى احتمال أن تكون هذه المطربة غير منقبة ولكنها ارتدت النقاب حتى تخفي هويتها الحقيقية.

محامي سعودي يعلق على الواقعة

وبدوره، علق المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا، على هذه الواقعة، وأكد إن طريقة لبس الفنانة تتنافى مع الذوق العام، وينطبق عليها لائحة العقوبات وهي عبارة عن غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال سعودي، حيث ينص المرسوم الملكي الصادر عام 2003 على أنه يمنع ارتداء ملابس غير أخلاقية في الأماكن العامة في السعودية.