انت الان تتابع خبر زواج الممثلة اللبنانية باميلا الكيك من إمرأة يثير غضب الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية، باميلا الكيك غضب الجمهور بسبب تصريحاتها التي ادلت فيها خلال حلولها ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة".

زواج باميلا الكيك من إمرأة

تحدثت باميلا الكيك حول مواضيع فنية وشخصية وعن رأيها بالعلاقات والزواج.

وأشارت النجمة اللبنانية انها لم تجد الرجل المناسب حتى هذه اللحظة، لكن لو عشقت إمراة لن يكون عندها مانع الزواج بها، لأنها تؤمن بالحب وبإنسانيتها ولا يهم ان كان هذا الحب موجه لرجل أو إمرأة، ولن يهمها رأي المجتمع، وقالت ان فيها 50 بالمئة أنوثة و50 بالمئة رجولة لهذا لن تجد مشكلة بالزواج من رجل او إمرأة.

من ناحية الأعمال الفنية والمشاهد الجريئة، أكدت باميلا أنها لا تجد مشكلة بالظهور عارية في أي فيلم أو مسلسل.

رد فعل الجمهور على تصريحات النجمة اللبنانية

تفاعل الجمهور مع تصريحات باميلا الكيك، وتباينت الأراء بين من أشاد بقوتها وتصالحها مع نفسها والإعلان عن أفكارها أمام الجميع دون خوف من الإنتقادات.

بينما هاجمها الكثير من المتابعين، الذي اعتبروا تصريحاتها شاذة ومثيرة للاشمئزاز، مؤكدين أن الحب والإنسانية لا تعني ان نمارس المثلية أو الشذوذ فالإنسان الطبيعي لا يفكر بهذه الطريقة المريضة، على حد تعبيرهم.

وأشار البعض انها ممثلة ونجمة لها الكثير من المتابعين لذا تعتبر قدوة يجب أن تكون أفكارها وتصريحاتها تخدم الأخلاق والقيم وليس تشجيع الناس على الشذوذ.

ومن بين التعليقات التي تم رصدها على تصريحات الفنانة اللبنانية، قال أحد المتابعين ساخرا: "لا تنسي تعزمينا على العرس.. ربنا يشفيك"، وكتب آخر: "الله يثبت علينا العقل والدين"، وكتبت متابعة: "تفكير مريض وشاذ".

من ناحية ثانية، يعتبر فيلم "فارس" آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك، إلى جانب أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، وغيرهم.