انت الان تتابع خبر أكرم حسني يخوض تجربة غير مسبوقة وهذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل اعلام مصرية ان الممثل أكرم حسنى سيخوض أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر".

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فإن تصوير الفيلم قد بدأ الأسبوع الماضي.

وكان أكرم حسني قد قدم افلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.