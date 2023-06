انت الان تتابع خبر بالصورة .. وفاة ممثل شهير بحادث سير مروع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر صدم الجمهور، تُوفي الممثل الأمريكي تريت ويليامز، عن عمرٍ يناهز 71 عاماً نتيجة تعرضه لحادث سير مروع.

وفاة تريت ويليامز بحادث سير

في تفاصيل الحادث، اصطدمت دراجة ويليامز النارية بسيارة في موقف للسيارات، عندما كان سائق السيارة يحاول الاستدارة إلى اليسار، بينما كان النجم الراحل يسير في الاتجاه المعاكس.

وكان تريت يستمتع بعطلة نهاية الأسبوع في منزله في فيرمونت قبل الحادث المأساوي بساعات.

وأكدت الشرطة في بيانها، أن الممثل المرشح لجائزة غولدن غلوب، كان يرتدي خوذة عندما كان يقود دراجته، وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله إلى مركز ألباني الطبي، لكنه توفي لاحقاً.

هذا ولم تعتقل الشرطة ولاية فيرمونت أي شخص بعد الحادث، لكن لا يزال التحقيق مستمرا، وسيعود أعضاء الفريق إلى موقع التصادم لمواصلة تجهيز المكان.

وبدوره، اعرب باري ماكفرسون، وكيل أعمال النجم الراحل، عن حزنه وصدمته بخبر الوفاة، وطلب من الجميع احترام الخصوصية، وتمنى من معجبيه، ان يحافظوا على ذكرى ويليامز في قلوبهم وصلواتهم.

أعمال تريت ويليامز

ويليامز ممثل أمريكي شهير، بدأت مسيته الفنية منذ عام 1975، من خلال فيلم الإثارة Deadly Hero، ثم شارك بالعديد من الأفلام الناجحة منها The Ritz and The Eagle Has Landed، وفيلم Hair الذي رشحه لجائزة غولدن غلوب لنجم صاعد ثم ترشح لجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم Prince of the City.



ولعب النجم الراحل، دور البطولة في مواسم مسلسل Everwood الاربعة، كما قدم برامج تلفزيونية مثل Blue Bloods، The Late Shift، Chicago Fire وChesapeake Shores.