انت الان تتابع خبر جزء ثاني من جعفر العمدة هل تم استبعاد محمد رمضان؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم التصريحات التي كان قد أدلى بها المخرج المصري محمد سامي، عن عدم وجود جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، الا ان الفنان محمد رمضان صدم الجميع بتوقيعه على عقد الموسم الثاني من العمل.

جزء ثاني من جعفر العمدة

نشر رمضان عبر حسابه في إنستغرام، صورة ظهر فيها برفقة المنتج محمد السعدي، وهو يوقع على عقد الجزء الثاني من جعفر العمدة، وأكد انه لم يوقع الا عندما تأكد أن الجزء الثاني أقوى من الأول وسيحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور، وسيتم عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تصريحات محمد رمضان، وأعربوا عن حماسهم وسعادتهم بانتاج جزء ثاني من المسلسل الذي حصد نسب مشاهدة قياسية، في مصر وخارجها، وتصدر ترند مواقع التواصل، خلال عرضه في رمضان الفائت، وتساءل البعض إن كانت الأحداث الجديدة ستكون بقوة أحداث الجزء الأول أو سيخيب ظن الجمهور، وإذا كان سيجمع نفس الممثلين أم سيتم تبديل بعضهم.

جعفر العمدة الموسم الأول

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة ضم عدد كبير من الفنانين أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، منذر رياحنة، زينة، منة فضالي، طارق النهري وغيرهم، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول جعفر العمدة "محمد رمضان"، الذي يعيش في حي شعبي بالقاهرة مع زوجاته الأربع، وتستمر رحلته في البحث عن ابنه المخطوف، وسط المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.