انت الان تتابع خبر ميرفا قمر تغني الزمن الجميل وتعلن التزامها بتجديده .. صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية ميرفا قمر عن اطلاقها قريبا حزمة من أغنيات الزمن الجميل بتوزيع جديد عصري دون أن يقتل جماليات الأغنية الأصلية ولا يشوه إبداعات العمالقة بل يعيدها إلى الوهج من جديد.

الفنانة ميرفا قمر التي تتسلح بصوتها العذب ودراستها الأكاديمية للموسيقى والصولفيج، أشارت إلى أنها ستقوم بتقديم هذه الأغنيات على مسرح "دبي أوبرا" في مارس المقبل 2024 في حفل جماهيري تقدم فيه أيضا بعض أغنياتها القديمة والجديدة التي حققت انتشارا طيبا ونالت إعجاب المستمعين والمشاهدين.

الفنانة ميرفا قمر قالت: الأغنية الأولى التي سأطلقها هي "آمنت بالله" للفنانة اللبنانية "لور دكاش" (1917-2005) التي عاشت فترة من عمرها في القاهرة، وهي من كلمات الشاعر التونسي مصطفى خريف، وألحان اللبناني إلياس نعمة الله شلالا المعروف باسم "فريد غصن".

الأغنية الثانية طقطوطة صالح عبدالحي "ليه يا بنفسج" من كلمات الشاعر بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي عام 1930، بينما الأغنية الثالثة للفنانة الراحلة فايزة أحمد وهي "يا تمر حنة" من كلمات الشاعر المصري خليل البنداري وألحان محمد الموجي عام 1957.

وتضيف الفنانة ميرفا قمر: "كذلك سأقوم بإعادة توزيع وغناء أغنية "من حبي فيك يا جاري" للفنانة الراحلة حورية حسن ومن كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، أما الأغنية الخامسة فهي "يا حلو صبّح" للفنان الراحل محمد قنديل وغناها في فيلم "شاطيء الأسرار" عام 1958 وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي".

وأكدت الفنانة ميرفا احترامها العميق لكل الفنانات والفنانين الذين قاموا بإحياء أو إعادة توزيع أغنيات الزمن الجميل، لكنها أكدت أن هذا مشروعها الحضاري الذي تتبناه، وهي لن تتنازل عن إحياء هذا الإرث الموسيقي والفني الثري، من خلال التزامها بتجديد حزمة من أغنيات الزمن الجميل سنوياً وتصوير بعضها فيديو كليب، مع نخبة من أهم المخرجين العرب.

يذكر أن الفنانة ميرفا قمر كانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 باطلاق أغنيتها "مية ضربة وضربة" ثم "شنشلا" عام 2015 و"مثلك ما حدا" عام 2017 ثم أطلقت أغنية "يا صباح الفل" العام 2020، تستعد حالياً لإطلاق العديد من الأعمال الفنية معلنة بذلك انطلاقتها الحقيقية..