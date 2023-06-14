انت الان تتابع خبر خبر وفاة ليلى طاهر يهز النقابة والوسط الفني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال شائعات الوفاة تلاحق الفنانين والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان آخرها خبر وفاة الفنانة المصرية ليلي طاهر.

وفاة ليلى طاهر

خلال الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل والصفحات التي تعنى بأخبار المشاهير، خبر وفاة ليلى طاهر عن عمر يناهز 81 عاماً.

أثار هذا الخبر انزعاج الفنانين ونقابة المهن التمثيلية، والجمهور، حتى خرجت الفنانة القديرة عن صمتها ونفت خبر وفاتها، وأكدت انها بصحة جيدة.

ليلى طاهر ترد على الشائعات

أعربت ليلى طاهر عن انزعاجها واستيائها من هذه الشائعات، وخاصة ان مثل هذه الأخبار تتكرر دون أن يهتم ناشروها بحجم الأذى الذي يسببوه لعائلة الفنان ومحبيه، وقالت في تصريح لها لإحدى المواقع المصرية: "معرفش ليه مستعجلين علينا وعايزين يموتونا؟ أنا كويسة الحمدلله".

وختمت الفنانة القديرة، حديثها بتقديم الشكر والامتنان لكل من سأل عنها واظهر مشاعر الحب والقلق بعد انتشار شائعة وفاتها.

أشرف زكي يعلق على شائعة وفاة الفنانة المصرية

بدوره، نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، شائعة وفاة ليلى طاهر التي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية، واكد انها بصحة جيدة، راجياً تحري الدقة عند نشر أنباء غير صحيحة.

يذكر أن مسلسل سيت كوم "الباب في الباب" الذي عرض في يونيو 2014، كان آخر أعمال ليلى طاهر الفنية، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم شريف سلامة، أحمد خليل، كارولين خليل، وغيرهم، وذلك قبل أن تكشف عن قرارها النهائي باعتزال الفن بشكل نهائي وبلا رجعة.