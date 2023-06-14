انت الان تتابع خبر ميعاد العسيري تكشف سر الثراء الفاحش لنجمات السوشيال ميديا: «الخرفان يدعمونهم بآلاف الريالات» والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ميعاد العسيري، مشهورة موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، في المملكة العربية السعودية، اهتمام رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، بعد التصريحات التي أدلت بها.ونشر ميعاد العسيري، فيديو جديد لها، والذي أكدت فيه أن العديد من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يحصلون على دعم مالي كبير من بعض الأشخاص في المملكة، عن طريق شراء فيل وسيارات جديدة لهن، بالإضافة إلي توفير لهن أماكن للسفر إليها.

17 ألف ريال في البث الواحد:

وفجرت مشهورة سناب شات ، مفاجأة من العيار الثقيل، حول كم ما تحصل عليه في البث المباشر الواحد الذي تقوم بمشاركته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة: أنا أحصل على 17 ألف ريال في البث الواحد.

الخرفان يدعمون نجمات التواصل الاجتماعي:

وانتقد ميعاد العسيري، رفض بعض الرجال من الصرف على بيوتهم وزوجاتهم، بدعي أنه ليس لديه الأموال، ولكن عندما تطلب منه إحدي مشهورات السوشيال ميديا يدفع لها الأموال التي يستخدمنها في شراء سيارات جديدة وفيلات فاخرة والسفر.

وطالبت مشهورة بضرورة التصدي لظاهرة الدعم المالي الذي يقدم بعض المتابعين الذين وصفتهم بـ”الخرفان”، لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه هذا الدعم إلي من يستحقه، مثل العائلة والفقراء وغيرهم.

الهروب من الضرائب:

واختتمت ميعاد الميسيري الفيديو الخاص بها قائلة أن هناك الكثير من مشاهير السوشيال ميديا يرفضن الكشف عن مصدر دخلهم، أو كم يحصلن من أموال وذلك للهروب من الضرائب ويصبح ما يحصلون عليه صافي لهم بدون أي استقطاع.

ردود الأفعال على فيديو ميعاد الميسيري:

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، حيث اتفقت معها فئة كبيرة، الإ أن البعض رأي أن جزء من كلامها صحيحاً ولكن المشاهير يقوموا بدفع الضرائب.