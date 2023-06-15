نجل شقيق عبد الحليم حافظ يقاضي المنتج محسن جابر
أعلن محمد شبانة، ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، عن مقاضاة المنتج محسن جابر، "لإساءة استخدام أغاني العندليب".
وفي لقاء تلفزيوني، أوضح محمد شبانة قائلا: "أنا اتفاجئت إن شركة من شركات أستاذ محسن بتنزل مهرجان باسم حبيبها..بيدخلوا عبد الحليم كده في جملة وبعدها يخش مهرجان اسمه حبيبها، فشيء غريب ميقولش بقى أنا حامي الغنوة والكلام ده وهو في الأخر بيكسب من الأغاني دي ومن أغاني المهرجانات برضو".
وأضاف ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ: " هناخد بقى إجراءات قانونية ..عمرو مصطفى لسه موريني الحاجات دي من 3 أيام وبلاقي إعلانات كمان بأغانيه..هو أنا عشان أكسب 50 ألف دولار أدخل اسم عبد الحليم في إعلان منتج رش والكلام ده"، وفقاً لموقع مصراوي.
وأكمل: "كل واحد ياخد حقه وكل حاجة وقتها هتمشي في المظبوط ..ده شئ مسيء جدا، وأنا مش هقدر لوحدي أعمل حاجة لازم وزارة الثقافة تتحرك والجهات المعنية تتحرك ده تراث مصر في الآخر".
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