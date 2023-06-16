انت الان تتابع خبر البوستر الرسمي لفيلم المرعي البريمو.. هنيدي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل حوله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد هنيدي بنشر البوستر الرسمي لفيلم المرعي البريمو، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، وحصل على إعجاب الكثير من المتابعين، ولكنه كشف عن بعض الأشياء حوله فاجأت الجميع بشكل مستمر.

محمد هنيدي في مأزق بعد نشر البوستر الرسمي لفيلم المرعي البريمو

وحرص الفنان محمد هنيدي على التعليق على البوستر الرسمي لفيلم المرعي البريمو، قائلاً “المرعي البريمو .. قريباً في الصيف،* البوستر مسروق عشان خلصنا الفلوس على ميزانية الفيلم”، وتحدث خلال العديد من التصريحات الصحفية عن حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وقال “لم نبدأ التصوير كما انتشر ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير لهذا العمل”، وهو من أبرز الأعمال الذي يريد أن يشاهده الكثيرين، ويقدم في عيد الأضحى المبارك لأنه من الأفلام الكوميدية المميزة.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

وظهر الفنان طارق لطفي كضيف في برنامج the insider في حلقة جديدة، وتحدث عن العديد من الأمور الشخصية في حياته والعملية والعاطفية، ومن أبرزها مشاركته في الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ويتم تحضير الفيلم في الوقت الحالي، ولكنه أكد أنه لم يعرض عليه العمل فيه إلى الوقت الحالي.

وأشار أيضاً إلى أنه إذا دخل في حيز التنفيذ سيشارك في العديد من المشاهد كضيف شرف حتى يجامل صديقة هنيدي، وأكد طارق أنه لم يشارك في العديد من المهرجانات ليس لأنه ضد فكرة الظهور أو التواجد في المهرجانات الفنية، وأشار أيضاً إلى أهميتها الكبيرة في الوقت الحالي ويشارك فيها العديد من الفنانين بشكل مستمر.