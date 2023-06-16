انت الان تتابع خبر ما وجدوه في قبر عبد الحليم حافظ جعل الجميع يسجد ويهلل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف محمد شبانة ابن شقيق الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، تفاصيل مدهشة عن فتح قبر عمه والمفاجأة التي صدمتهم هناك.

مفاجاة صادمة بعد فتح قبر العندليب الأسمر

أشار شبانة انه تم فتح قبر العندليب الأسمر، بعد 40 عاما على وفاته، لنقل رفاته بعد تسرب المياه إلى المقابر المجاورة، لكن المفاجأة عندما لاحظوا ان جثمانه كما هو لم يتحلل، ما جعلهم يهللون ويكبرون ويسجدون لله من هول الصدمة، وطلب الناس منه قول هذا الأمر امام الجميع وبالإعلام لأنه شيء جميل.

من ناحية ثانية، هاجم محمد شبانة، المنتج محسن جابر، بسبب استخدامه أغاني عبد الحليم، وتحويلها إلى أغاني مهرجانات، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر إساءة كبيرة للفنان القدير، لذا سيقاضي المنتج قانونيا حتى يتحاسب على فعلته.

وناشد ابن شقيق العندليب الأسمر، وزارة الثقافة والمعنيين، التصدي لتشويه تراث عمه، بطريقة مسيئة.

مسلسل وفيلم عن عبد الحليم حافظ

في وقت سابق، أشار شبانة أن أسرة عبد الحليم في صدد تقديم عمل درامي وسينمائي عن الفنان الراحل بعد فشل المسلسل الذي قدم سيرة حياته في السنوات الماضية، والتي لعب فيها الممثل شادي شامل، دور البطولة.

وأكد محمد أن العمل فشل لأنه لم يتناول الجوانب الإنسانية في حياة الراحل، كما تضمن مغالطات عن حياته الأسرية وعلاقته بشقيقته وأولاد خالته.

رشح محمد شبانة، الفنان محمود الغندور للعب شخصية عبد الحليم في الأعمال المنوي انتاجها عن حياته، ويتم الآن مناقشة الجهة المنتجة لمعرفة تفاصيل العملين.