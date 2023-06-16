انت الان تتابع خبر محمد الترك يتطاول على المغرب والشعب المغربي باسوأ الالفاظ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم المنتج البحريني، محمد الترك، جميع المتابعين بما قاله عن المغرب والشعب المغربي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر التيك توك.

ووصف الترك، المغرب بـ"أسوأ" بلد على الإطلاق، واتهم المغاربة "بالحضية التبركيك"، وأن همهم الوحيد هو التطفل والتدخل بحياة الآخرين.

وأعرب المنتج البحريني، عن سعادته لمنعه من دخول المغرب، مؤكدا انه لن يعود إليها الا من أجل حضانة ابنتيه غزل وليلى روز، من طليقته المغربية الفنانة دنيا بطمة.

أغضبت تصريحات محمد الترك المغاربة، وانهالت التعليقات على الفيديو الذي تطاول فيه على المغرب وشعبه، ووصف النشطاء بأنه ناكر الجميل والخير، كما وصفه البعض بالانتهازي، متهمينه بالمتاجرة بزوجته السابقة دنيا بطمة ودفعها للغناء في أماكن غير لائقة.

يذكر أن خلافات حادة رافقت طلاق محمد الترك من دنيا بطمة، ووصلت المشاكل بينهما إلى القضاء بعدما اتهمته بطمة بالخيانة والدعارة، رغم انكار الترك لكل هذه الإتهامات ومحاولاته للصلح والرجوع لزوجته.

وبعدما تصاعدت الأزمة بين الثنائي، هدد محمد الترك طليقته بسحب حضانة بناته منها، لترد بطمة بطريقة صادمة، حيث قامت بتغيير اسماء بناتها على أنستغرام، من غزل وليلى روز الترك، إلى غزل بطمة وليلى روز بطمة.

وكان قضاء الأسرة بمحكمة مراكش، قد أقر طلاق بطمة من زوجها البحريني، ومنحها حضانة ابنتيها، لكن هذا القرار لم بعجب الترك الذي طالب باستعادة حضانة ابنتيه.