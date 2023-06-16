انت الان تتابع خبر حنت لصوت منير وبترقص على «عشق البنات».. ليلى علوي تثير الجدل بفيديو جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ليلى علوي، الجدل بسبب رقصها الطريف في مقطع فيديو أظهرت من خلاله عشقها الكبير لمدينة الإسكندرية، ونشرت فيديو رقصها على أغنية محمد منير في عشق البنات على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي كانت تتجول في البحر بالمركب.

ليلى علوي

وأطلت الفنانة ليلى علوي وهي تجدف في المركب وترقص على أغنية في عشق البنات للنجم الكبير محمد منير، وعلقت على الفيديو الخاص برقصها قائلة “في حب إسكندرية”، وأثار حالة من الجدل الكبير وأعجب به الكثير من المتابعين ووضعوا عليه الكثير من التعليقات الإيجابية، شاهدوا الفيديو من هنا.

آخر أعمال ليلى علوي

وقدمت الفنانة ليلى علوى آخر أعمالها فيلم شوجر دادي أمام الفنان بيومي فؤاد، وتصدر الشباك الخاص بتذاكر السينمات السعودية في الأسبوع الثالث، وهو حصل على المركز الأول بالإيرادات الكثيرة في كل السينمات العربية، وبعده جاء فيلم بعد الشر في المركز التاسع من حيث ترتيب الأفلام التي حققت إيرادات كثيرة في كل السينمات.

وسوف تشارك الفنانة ليلى علوي في بطولة فيلم “آل شلبي” وهي بجانب لبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم وأسماء جلال، وهذا الفيلم سيناريو وحوار أيتن أمين بالإشتراك مع أحمد رؤوف وإسلام حسام وهو من إخراج أيتن أمين.ليلى علوي تثير الجدل بفيديو جديد

فيلم شوجر دادي

وتصدر فيلم شوجر دادي الترند في الفترة الأخيرة الماضية، وهو إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وهو من إنتاج شركة نيوسنشري، وأيضاً توزيع داخلي دولار فيلم، وهو توزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في إنتاج الفيلم شركات أفلام مصر العالمية سينرجي وماجيك بينز وفيلم سكوير.