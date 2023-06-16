انت الان تتابع خبر هيمثلوا فيلم كامل.. هل تعاون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن إجابة سؤال هل تعاون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟، وذلك لأنها من أبرز الأخبار التي انتشرت مؤخرا على كل مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك وانستجرام وغيرها.

حقيقة أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد

وانتشرت الكثير من الأخبار عبر العديد من الصفحات عن وجود عمل فني يجمع بين الفنان أحمد عز وممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، وذلك بعدما ظهرت وكأنها معه في إعلان خاص به في واحدة من القنوات الفضائية، وهي من أبرز الأشياء التي أثارت التساؤلات ومن أبرزها هل تعاون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟.

اون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟ اون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟

رد أحمد عز على فيلمه مع مايا خليفة

ونفى أحمد عز كل ما انتشر حول تقديمه فيلم مع ممثلة الاباحية المعتزلة مايا خليفة، وقال أنه لم يعرف أي شيء عن هذه الممثلة من قبل إلا بعد نشر العديد من الصفحات وجود تعاون بينهم، وأن الفنانة التي ظهرت معه في الإعلان هي فنانة أخرى وليست مايا خليفة، وهذا ما أثار حالة من الجدل الكبير بين جميع المتابعين في الساعات الأخيرة الماضية.هل تعاون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟

تشويه أحمد عز أمام متابعيه

وأكدت العديد من المصادر المقربة من الفنان أحمد عز أن من قام بنشر كل هذه المعلومات الخاصة بتعاون عز مع مايا خليفة، يريدون تشوية سمعته أمام جميع محبيه ومتابعيه في مصر والوطن العربي، وهي من أكثر الأخبار التي انتشرت مؤخراً بين الكثير من المتابعين في الساعات الأخيرة الماضية، وبدأوا يبحثون عن الحقيقة كاملة.هل تعاون أحمد عز مع مايا خليفة في عمل جديد؟