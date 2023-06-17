انت الان تتابع خبر شمس الكويتية بفستان قصير والجمهور ينفعل على طريقة جلوسها المثيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة شمس الكويتية الأنظار بصورة نشرتها عبر الإنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جميلة وانيقة.

شمس الكويتية تتألق بالأبيض المثير

أطلت شمس الكويتية بفستان أبيض قصير، وبأكمام طويلة، مع حزام بني على خصرها، وتركت شعرها القصير على طبيعته، وتزينت بمكياج قوي بروز جمالها.

ومازحت شمس جمهورها بتعليقها على الصورة، وقالت: "شخباركم الي تجيب الهم طمنوني عليكم" وأرفقته بايموجي ضاحك.

إنهالت التعليقات على صورة النجمة، وتغزل كثيرون بجمالها وإطلالتها، ومن بين التعليقات الداعمة التي أضافها الجمهور: "نجمة العرب"، "انت الشيخة والملكة"، "هي شمس واحدة"، "جمالك ساحر".

من ناحية ثانية، انتقد البعض إطلالتها الجريئة بالفستان القصير، وطريقة جلوسها التي وصفت بالمثيرة، واتهمها البعض باستعراض مفاتنها لإثارة الجدل.

إطلالات شمس وتصريحاتها الجريئة

وكانت شمس الكويتية، قد تعرضت للإنتقاد بسبب صورة جريئة لها نشرتها عبر الإنستغرام، حيث ظهرت بفستان أسود شيفون وقصير جدا، برز مفاتنها بطريقة استهجنها البعض.

الجدير بالذكر، ان شمس من أكثر الفنانات إثارة للجدل بسبب إطلالاتها الجريئة وملابسها المكشوفة بالإضافة إلى تصريحاتها الحادة تجاه الكثير من المواضيع، خاصة انها لا تهتم بالتعليقات والإنتقادات، بل تحرص على إستفزاز منتقديها من خلال ردود نارية.

وعلى صعيد آخر، كانت الكويتية قد حلت ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدثت حول حياتها الفنية والشخصية، كما هاجمت فنانة معروفة واتهمتها انها مثلية الجنس، ومتزوجة من شخص معروف الجميع يحسدها عليه، لكن لم تكشف عن هوية هذه النجمة.

وكانت شمس قد خاضت تجربة التمثيل في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل "سره الباتع" إلى جانب احمد السعدني، هالة فاخر، حسين فهمي وغيرهم.