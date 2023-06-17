انت الان تتابع خبر هذه هي الفنانة العربية الوحيدة التي تتابعها جورجينا رودريغز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصدت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز شهرة واسعة منذ ارتباطهات باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا سيما لدى الجمهور العربي، وتزايد هذا الإهتمام منذ قدوم رونالدو إلى السعودية للإنضمام إلى نادي النصر السعودي.

فنانة عربية وحيدة تتابعها جورجينا

بدأت جورجينا تكوين صداقات من العالم العربي، ومتابعتهم على مواقع التواصل، خاصة مصممي الأزياء اللبنانيين، منهم ايلي صعب، زهير مراد، وجورج حبيقة وغيرهم، ولكن في مجال الفن لا تتابع رودريغز أي فنان او فنانة عربية عبر الإنستغرام، ما عدا الممثلة المصرية نور الغندور، لتكون هي النجمة العربية الوحيدة التي تتابعها.

من ناحية ثانية، كانت جورجينا قد نفت كل الأنباء التي تم تداولها حول إنفصالها عن شريكها رونالدو، ووجود خلافات كبيرة بينهما، واكدت ان علاقتهما قوية به وممكن ان يتم الزفاف بأي لحظة.

رأي جورجينا رودريغز بالسعودية

أما فيما يخص رأيها بالسعودية والعيش فيها، أشارت رودريغز انها استبقت الحكم على المملكة بسبب الفتن والشائعات التي روجها البعض عن البلاد، ولكنها تفاجأت بجمال السعودية وروعة شعبها واهتمامهم بالمرأة والطفل.

وأكدت انها سعيدة بتجربة العيش في السعودية إلى جانب أبنائها الذي احبوا أيضا الحياة هناك وكونوا صداقات كثيرة.

وكانت الكاميرات قد رصدت تواجد عارضة الأزياء في الأماكن العامة والمراكز التجارية، والمتنزهات في السعودية.