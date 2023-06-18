انت الان تتابع خبر إصابة ملك جمال الأردن بالسرطان وما قاله أبكى المتابعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر صدم المتابعين، أعلن صانع المحتوى أيمن العلي، المعروف بلقب ملك جمال الأردن، عن إصابته بمرض سرطان المعدة، الذي اكتشفه حديثا بعد مروره بوعكة صحية.

إصابة أيمن العلي بسرطان المعدة

أشار العلي، انه عانى لمدة شهر ونصف من آلام البطن، وبعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية، تم الكشف عن اصابته بسرطان المعدة.

وعلق نجم مواقع التواصل البالغ من العمر 21، على اصابته بهذا المرض، وأكد إن كل شيء قضاء وقدر، وإن عزيمته قوية وسيحارب ليهزم المرض بإرادة قوية.

كما ظهر ملك جمال الأردن وهو يستلقي على السرير في مستشفى الحسين التخصصي، لتلقي العلاج الكيماوي، مؤكدا في تعليقه، أن الأعمار بيد الله، ولن يجعل المرض يهزمه.

المتابعون يعلقون على إصابة ملك جمال الأردن بالسرطان

تفاعل نشطاء التواصل مع خبر إصابة أيمن العلي بالسرطان، وتمنوا له الشفاء العاجل، وأكدوا انه سيهزم المرض ويعود إلى حياته الطبيعية، واعرب البعض عن تأثره بكلماته وعزيمته، ليرد عليهم بالشكر والإمتنان على الطاقة الإيجابية التي تلقاها منهم

أيمن العلي صانع محتوى مرئي على مواقع التواصل، يبلغ من العمر 21 عاما، ويلقب بملك جمال الأردن، اشتهر بصناعة الفيديوهات الكوميدية، وله الكثير من المتابعين.