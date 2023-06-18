انت الان تتابع خبر انهيار هند القحطاني بعد إصابتها بورم سرطاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت مشهورة مواقع التواصل، السعودية هند القحطاني بمقطع فيديو عبر السناب شات، كشفت فيه عن إصابتها بورم في الصدر، أثار خوفها وقلقها.

هند القحطاني مصابة بورم في الثدي

أوضحت القحطاني أن التقارير الطبية كشفت عن وجود ورم حميد صغير، وهو عبارة عن كيس دهني في منطقة الثدي، وأمامها خيارين أما الانتظار لمدة 6 أشهر لمراقبة حجم الورم، أو الخضوع لإجراء خزعة، لهذا قررت عدم الإنتظار وإجراء الخزعة قريبا.

واستشارت هند القحطاني متابعيها، لو كانوا مكانها ماذا سيفعلون، الإنتظار لشهور او إجراء فحص سريع للإطمئنان على النتيجة.

انهالت تعليقات المتابعين، على فيديو المشهورة السعودية، وتمنوا لها الصحة والسلامة، وأعربوا عن تعاطفهم معها ودعمهم لها حتى تظهر النتيجة، لترد القحطاني على تعليقاتهم بالقول: "ما قدرت أوقف بكاء .. غمرتوني بحبكم وخوفكم علي".

هل تستعرض هند القحطاني بناتها بهدف الشهرة؟

على صعيد آخر، كانت هند القحطاني قد جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو استعرضت فيه جسد ابنتها الكبرى "رؤى" أثناء قيامها بترتيب ملاءات السرير، ما عرضها للكثير من الإنتقادات والإتهامات باستغلال بناتها لكسب الشهرة والمشاهدات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض بها هند لهذا النوع من الإتهامات، خاصة مع الإطلالات الجريئة والملابس المكشوفة التي تظهر بها برفقة بناتها عبر صور وفيديوهات تنشرها على حسابها في مواقع التواصل.

هند القحطاني، مشهورة سناب شات سعودية، مواليد 1978، عرفت للجمهور من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حسابها، والتي تتميز أغلبها بالجرأة.