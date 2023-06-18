انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تنشر رقم هاتفها ماذا سيحدث لو اتصلت بها؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عبر حسابها في إنستغرام منشوراً، أوضحت فيه تفاصيل فقدان هاتفها واختراق رقمها.

غادة عبد الرازق تفقد هاتفها

أكدت غادة عبد الرازق، انها تخلي مسؤوليتها عن تبعات ما يمكن ان يحدث بعد إن تم فقدان هاتفها المحمول واختراق رقمها الخاص، مؤكدة أنها لم تعد تمتلكه، وفي حال تلقى أي شخص من أصدقائها او عائلتها رسالة أو إتصالا من الرقم فهي لم تعد مسؤولة عنه.

وكتبت الفنانة المصرية في منشورها: "تمّ فقد هاتفي واختراقه، فإذا تلقيت أي شيء من هذا الرقم...... فتأكد أنه ليس أنا".

تفاعل الجمهور مع منشور عبد الرازق، وتساءلوا عن المكان التي فقدت فيه هاتفها لعلها تجده مرة أخرى، ومنحوها عدة طرق لفصل رقمها الخاص حتى لا يستطيع أي شخص التصرف فيه أو استعماله.

أعمال غادة عبد الرازق الفنية

يذكر أن غادة عبد الرزاق قد شاركت في الموسم الرمضاني الفائت، بمسلسل "تلت التلاتة"، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، صلاح عبد الله، مي سليم، ليلى زاهر، وغيرهم.

ولعبت الفنانة المصرية بالعمل دور 3 أخوات توأم، تعمل كل واحدة بمهنة مختلفة، وتحدث بينهن العديد من الأحداث المثيرة في إطار إجتماعي درامي.

كما تنتظر طرح فيلمها "البقاء للأصيع" وهو فيلم إجتماعى لايت كوميدى، إلى جانب كل من أحمد آدم، وبيومى فؤاد، وغيرهم.