انت الان تتابع خبر. ميرهان حسين عن اعتزالها الفن: مكانش قصدي اللي اتقال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ميرهان حسين عن اعتزالها الفن، وهذا جاء من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وتحدثت عن حقيقة كل ما حدث.

ميرهان حسين تكشف حقيقة اعتزالها الفن

وكشفت الفنانة ميرهان حسين عن اعتزالها الفن والحقيقة الكاملة، وقالت “أولاً وحشتوني جدًا، وآسفة إني اختفيت عنكم الفترة دي، واختفيت عشان أرجع أحسن من الأول، بجد مش عارفة اشكركم ازاى على حبكم واهتمامكم اللي شوفته الفترة اللي فاتت”.

واستكملت قائلة “شكرًا لكل أصحابي وأهلي زمايلي والناس اللي بتحبني وفعلاً لولاهم مكنتش هعرف أعدي الأيام اللي فاتت دي، بخصوص موضوع اعتزالي، أنا مكنتش أقصد إني يعتزل الفن أنا كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا، أعتزل الناس لفترة عشان كان عندي إحباط وعديت بفترة فيها إحباط زي أي بني آدم ممكن يعدي فترات حياته بيتعب ويكتئب”.

وقالت ميرهان حسين عن اعتزالها الفن “مكنتش في أحسن حالاتي ولكن بوقفتكم جمبي ودعمكم ليا رجعت أحسن وإن شاء الله الأيام الجاية تكون الأحلى وأحسن في حياتي”، شاهدوا الفيديو من هنا.

آخر أعمال ميرهان حسين

وجاء آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل مشوار الونش، وهو قام ببطولته أمامها محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح، وأحداث المسلسل تدور ضمن سياق درامي مميز ولكن حسن الونش لم يعطي لها أي اهتمام وهو يصعد من القاع إلى القمة، وظهرت بعدها الكثير من التبعيات الشديدة وجاءت في شكل نوارة الفتاة الشعبية، وهي التي كشفت عن الحقيقة التي غيرت حياة حسن بشكل كبير.