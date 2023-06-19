انت الان تتابع خبر نجمة مصرية تتراجع عن قرار اعتزال الفن وتتعرض للسخرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الفنانة المصرية ميرهان حسين قد تصدرت الترند في وقت سابق بعد قرار اعتزالها الفن ومواقع التواصل، بسبب تعرضها للظلم في الوسط الفني وعدم إحترام موهبتها بأدوار تليق بها.

ميرهان حسين تتراجع عن الاعتزال

بعد مرور أسابيع قليلة على قرارها بالاعتزال، تراجعت ميرهان حسين، وأكدت انها لم تكن تقصد اعتزال الفن بل الابتعاد عن مواقع التواصل فقط.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، أعربت فيه عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها، معتذرة عن فترة غيابها، وأكدت انها أرادت الغياب والعودة مرة أخرى بحال أفضل ونفسية أكثر استقرارا بعد مرورها بفترة احباط.

تابعت ميرهان قائلة: "ما كنتش أقصد إني اعتزل الفن، كنت أقصد اعتزال السوشيال ميديا والناس لفترة"، حتى تتخلص من شعور الاحباط الذي كان يسيطر عليها.

ميرهان تتعرض لحملة سخرية

أثار قرار النجمة المصرية، بالتراجع عن اعتزالها، موجة من السخرية من قبل المتابعين الذين أكدوا أن هدفها منذ البداية تصدر الترند ولفت الأنظار فقط وليس الاعتزال الحقيقي، خاصة انها كانت قد نشرت رسالة مطولة أعلنت خلالها الابتعاد عن الأضواء، بسبب شعورها بعدم التقدير في الأدوار التي تُسند لها، وعدم استغلال إمكانياتها الفنية.

من ناحية ثانية، ساندها البعض الآخر من المتابعين، مؤكدين على أن الإنسان وخاصة المشاهير يمرون بفترة احباط خلال فترة من حياتهم بسبب عدم شعورهم بالتقدير والاحترام، فمن الطبيعي أن يفكر الفنان بالابتعاد عن الأضواء عندما يشعر بالحزن أو الاستياء مما يحدث حوله، مطالبين بالتوقف عن التنمر أو السخرية من الفنانة الموهوبة.