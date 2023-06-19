انت الان تتابع خبر جويل: الله خلقني دون ملابس ولا يحاسبني على خلعها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -حلت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدثت خلال الحلقة حول الكثير من المواضيع الشخصية والمهنية وبداياتها في التلفزيون.

جويل ماردينيان.. الله لا يحاسبنا على اللباس

استعادت جويل ذكريات بداياتها على قناة mbc وبرنامجها الناجح الذي كانت تستضيف فيه الفتيات لتغيير "اللوك" الخاص بهن، مؤكدة انها لم تعمل في القناة بالواسطة، بل لإيمانها بالله وقدرته على تحقيق الأحلام، حيث كانت حينها تعيش بلندن وقدمت سيرتها الذاتية للقناة وتم قبولها لتقديم البرنامج بعد اختبار خضعت له.

أما فيما يخص الإنتقادات التي توجه لها بسبب ملابسها الجريئة، واتهامها بالكفر، أشارت ماردينيان ان الله خلق الإنسان دون ملابس ولا تؤمن ان الله يحاسبها بسبب ملابسها، لأن هناك من ترتدي ملابس محتشمة ولكن نيتها سيئة.

وكشفت جويل ان 13 وشما يغطي جسدها، وتنوي رسم وشم عَلَم لبنان على ذراعها في وقت قريب.

خبيرة التجميل تهاجم شمس الكويتية

هذا وردَّت ماردينيان على انتقاد الفنانة شمس الكويتية، للسياسين والفنانين ورجال الأعمال اللبنانيين، لامتناعهم عن تقديم يد العون في ازدهار لبنان، وأكدت خبيرة التجميل أن ازدهار لبنان مسؤولية الكحومة، وليس المواطن اللبناني الذي يتغرب لتأمين حياته.

يذكر أن خبيرة التجميل اللبنانية، قد قدمت مؤخرا برنامج واقعي يرصد حياتها اليومية، بعنوان "جويل بلا فلتر" وتم عرضه على منصة شاهد VIP.