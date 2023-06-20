انت الأن تتابع خبر صور .. شيماء سيف تصدم الجميع بنحافتها المفرطة وجمالها اللافت والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - صدمت الفنانة المصرية شيماء سيف متابعيها، بأحدث صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

ظهرت شيماء سيف بنحافة مفرطة وملامح بغاية الجمال، مرتدية ملابس كاجوال وسدلت شعرها، متزينة بمكياج ناعم.

أعرب المتابعون عن صدمتهم بظهور الفنانة المصرية الملفت متساءلين عن سبب محافتها وتغير ملامحها بهذه السرعة خاصة أنه لم يمر وقت طويل على ظهورها الطبيعي بوزنها الزائد.

وبعد ان أثارت الصور ضجة كبيرة، تم كشف الحقيقة، وتبين أن الصور تم تعديلها بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي.

على صعيد آخر، تألقت شيماء سيف في الموسم الرمضاني الماضي من خلال المسلسل الإجتماعي الكوميدي “1000 حمد الله على السلامة” إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم: يسرا، مايان السيد، سما إبراهيم، وغيرهم.

يذكر أن النجمة المصرية، قد كشفت بوقت سابق عن أسرار علاقتها بوالدها، مؤكدة أنها لغته من حياتها تعاطفًا مع والدتها، لأن القسوة يقابلها قسوة.

كما تحدثت عن المنشور الذي فُهم بطريقة خاطئة، والذي كتبت فيه: “الحمدالله وكل شيء نصيب”، حيث اعتقد الكثير من المتابعين انها تطلقت من زوجها محمد كارتر، لكن الأمر كان يتعلق بتأجيل مسلسل “عالم موازي”، بعد إصابة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا.