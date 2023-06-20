انت الأن تتابع خبر إيحاءات فاضحة بأغنية نيكول سابا وما فعلته بالكليب أخجل الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - لم تمر أغنية الفنانة اللبنانية نيكول سابا الجديدة مرور الكرام، بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب الإيحاءات الجنسية الخادشة في فيديو الكليب الخاص بها.

إيحاءات جنسية بأغنية نيكول سابا

ظهرت نيكول خلال كليب أغنيتها الجديدة "فيلينج كول"، وهي ترقص رفقة مجموعة من الاستعراضيين، وتجلس على ظهر رجل يمارس تمارين الضغط، بطريقة وصفت بـ"المبتذلة".

أعرب الكثير من المتابعين عن غضبهم واستيائهم من الحركات الجريئة التي ظهرت بها الفنانة اللبنانية، متهمينها بتعمد خدش الحياء حتى تشتهر الأغنية وتحقق مشاهدات عالية، بينما تساءل البعض عن رأي زوجها الفنان يوسف الخال، بظهور زوجته بوضعيات مثيرة مع رجل غريب.

اتهامات لنيكول سابا بالسرقة

ومن ناحية ثانية، أشار البعض ان الأغنية والكليب، اخراجهما رديء والصوت غير واضح وأفكار الكليب قديمة، حيث ركزت نيكول على الإثارة فقط لتحقق أغنيتها النجاح المطلوب، واتهمها البعض بسرقة اللحن من أغنية نجوى كرم "كاريزما" وخاصة في مطلع الأغنية.

بدورها خرجت نيكول سابا عن صمتها وردت على المقارنات بين أغنيتها وأغنية نجوى كرم، والتشابه في اللحن بين الأغنيتين، واكدت أنها قامت بتسجيل الأغنية وتصوير الكليب منذ شهور ولا تعرف من الذي أخذ من الآخر، مرجحة ان تكون مجرد توارد أفكار مع الملحنين او الموزعين.

كما رد يوسف الخال، على هذا الجدل، موضحا أن الم