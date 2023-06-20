انت الأن تتابع خبر زواج بيكيه يشعل ردود الفعل الغاضبة ماذا فعلت شاكيرا؟ والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - منذ انفصال اللاعب الإسباني السابق جيرارد بيكيه عن النجمة الكولومبية شاكيرا، وارتباطه بشكل علني بحبيبته الحالية كارلا شيا، تزايدت التساؤلات حول إمكانية حدوث زواج رسمي بين الثنائي أو أن العلاقة بينهما مجرد نزوة عابرة.

زواج بيكيه وكلارا شيا

زعم مصدر مقرب من بيكيه، في حديثه لوسائل إعلام إسبانية، أنه النجم ينوي فعليا خطبة كلارا شيا البالغة من العمر 24 عاما، وسيتم الزواج في غضون شهر، كما خططا للحظة مثالية حتى ينشرا الأخبار السارة، في الوقت الذي ينتظر جيرارد موعدا سعيدا آخر، في 24 يونيو، وهو حفل زفاف شقيقه مارك من حبيبة طفولته ماريا.

أثارت هذه الأخبار ردود فعل متباينة من قبل الجمهور، فالبعض أعرب عن سعادته بزواج بيكيه من حبيبته الجديدة، والبعض الآخر تضامن مع شاكيرا، مؤكدين أنها لا تستحق الخيانة التي تعرضت لها من قبل شريكها ووالد أطفالها.

الجدير بالذكر، أن شاكيرا وبيكيه انفصلا في 2022، بعد مرور 10 أعوام على ارتباط أثمر عن طفلين هما ميلان وساشا، وأعلنت الفنانة الكولومبية الحرب على شريكها السابق وحبيبته، من خلال عدة أغنيات وجهتها بشكل مباشر لهما تضمنت كلمات قاسية وجريئة.

شائعات الارتباط تلاحق شاكيرا

خلال الفترة الماضية ارتبط اسم شاكيرا بعدد من نجوم الفن والرياضة، وادعت الشائعات ان علاقة حب تحدث بالسر، منهم الفنان توم كروز، وآخرهم لاعب الفورميلا ون لويس هاميلتون، بعد إن ظهرت معه بعدة مناسبات، كما رصدت الكاميرات صعود شاكيرا مع هاميلتون برفقة عدد من الأصدقاء، على متن يخت خارج قصرها في ميامي بفلوريدا.