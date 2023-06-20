انت الأن تتابع خبر معلومات عن ابن ليلى علوي بالتبني.. يحمل لقب عائلتها والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - نقدم لأول مرة معلومات عن ابن ليلى علوي بالتبني “خالد”، وهذا بعد ظهورها مؤخراً وبينهم حب شديد على الهواء في مداخلة هاتفية له، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، والمعروض على شاشة قناة اون الفضائية.

معلومات عن ابن ليلى علوي

وسوف نقدم حالياً معلومات عن ابن ليلى علوي بالتبني، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع، ومن أهمها ما يلي:

ابن ليلى علوي جاء بالتبني حيث أنها تبنته وهو في عمر 6 شهور.

وتبنته الفنانة ليلى علوي بعدما توفت والدته التي كانت مقربة منها كثيراً.

وعوضته كثيراً عن حنان الأم وهو عوضها عن حرمانها من الإنجاب، وهذا ما صرحت به مؤخراً في أحد اللقاءات.

واطلقت على خالد نفس لقب عائلة ليلى علوى، وهذا ما كشفته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وهو اسمه حالياً خالد علوي.

وتابعه عدد كبير على حسابه عبر أنستجرام وهو ما يصل لـ 6 آلاف شخص، وهو يحرص على خصوصيته ويبعد عن رواد السوشيال ميديا كثيراً.ل لـ 6 آلاف شخص، وهو يحرص على خصوصيته ويبعد عن رواد السوشيال ميديا كثيراً.

علاقة ليلى علوي بـ ابنها خالد

وبالرغم من ظهور ليلى علوي ونجلها قليلاً على الشاشات، ولكن علاقتهم هي حب وصداقة قوية تجمع بين كلاً منهم، وهذا ما ظهر في الكثير من التصريحات التي كشف عنها الثنائي، وأكد خالد أثناء مداخلة هاتفية له إنه لا يتحمل أن تغضب منه وأكثر ما يحبه في شخصيته أنها حنينه وذات قلب طيب وأبيض.

وقال “احلي حاجة فيها حبها وطيبة قلبها وأصعب حاجة انها تزعل منه، وأكد أن شخصيتها في المنزل هي الأم الصارمة، وهذا ما جعله ينجح كثيراً في حياته الشخصية والدراسية والعملية.