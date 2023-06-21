انت الأن تتابع خبر بينهم عائشة بن أحمد.. 6 نجمات يفكرون في تجميد البويضات والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وهي من ضمن 6 نجمات يفكرون في تجميد البويضات، وتحدث معها عن فكرة الإنجاب، وكشفت عن العديد من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية.

6 نجمات يفكرون في تجميد البويضات منهم عائشة بن أحمد

وتحدثت عائشة بن أحمد في برنامج لميس الحديدي، وقالت أنها تخاف كثيراً من عدم الإنجاب، ولكن عدم الإنجاب لا يعني أن الحياة انتهت، ولكن توجد العديد من البدائل مثل تجميد البويضات أو التبني، وفي حالة عدم توفر الإثنين فإن هذا لا يعني أن الحياة انتهت، وقالت “موضوع الخلفة مش كارثي”.

وأعلنت العديد من الفنانات بجانب عائشة بن أحمد أنهم يتقبلون فكرة تجميد البويضات، وهم 6 نجمات يفكرون في تجميد البويضات مثل عبير صبري، وهي التي ظهرت قريباً في برنامج وكشفت عن أنها تؤيد فكرة تجميد البويضات، وقالت “فكرت أعمل عملية تجميد بويضات منذ سنوات ثم قررت عدم استكمال الأمر، “فكرت أعمل تجميد بويضات عشان لما أتجوز في فترة يفوتني فيها إمكانية الإنجاب أستطيع أن أنجب”.

وتابعت قائلة “لم أندم على عدم تجميد البويضات وعدم الإنجاب نعمة بالنسبة لي مثل الإنجاب أيضاُ، فكرت في كفالة او تبني طفل لكن المحيطين بي خوفوني من خوض التجربة”.

أروي جودة تؤيد تجميد البويضات

وتحدثت الفنانة أمينة خليل في أحد البرامج وقالت أنها تؤيد فكرة تجميد بويضاتها في حالة تأخر زواجها، وصرحت قائلة “أنا مش شايفة أن الفكرة فيها أي حاجة غلط، وأنا متفهمة فكر بعض الأشخاص، وأنا من المدرسة اللي بتقول أن العلم قادر على فعل أي شيء”.

شمس الكويتية ترغب في تجميد البويضات

وتعتبر الفنانة شمس الكويتية من 6 نجمات يفكرون في تجميد البويضات، وهم أكدوا رغبتهم الشديدة في تجميد بويضاتها، وتوجد العديد من الفتاوي التي تسمح بفعل هذا الأمر، وهو ليس حرام شرعاً، وهي لكم تفكر في هذه الخطوة حالياً ولكن مع تقدم العمر سوف يصبح الأمر يلح كثيراً عليها.

سوزان نجم تأييد فكرة التجميد

وأظهرت أيضاً الفنانة سوزان نجم الدين أنها تؤيد الفكرة بشدة، وقالت في تصريحات سابقة “لو كنت أعرف هذا الموضوع من قبل، كنت فعلت ذلك، لكنني عرفته أخيراً”، وأشادت كثيراً بكل الفنانات الذين يؤدون هذه الفكرة.