أغلى من العربية.. سعر فستان تارا عماد في بيت الروبي يصدم الجمهور

انت الأن تتابع خبر أغلى من العربية.. سعر فستان تارا عماد في بيت الروبي يصدم الجمهو روالأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - سعر فستان تارا عماد في بيت الروبي يصدم الجمهور، وذلك جاء بعد ظهورها الذي خطف النظر أمس الثلاثاء في العرض الخاص لفيلمها الجديد بيت الروبي، حيث أنها كانت ترتدي فستان أنيق أثار جدل كبير على السوشيال ميديا، وأظهر الجميع إعجابهم الكبير بفستانها ذو الألوان المبهجة.

سعر فستان تارا عماد في العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وجاء سعر فستان تارا عماد في بيت الروبي يصدم الجمهور، وهو ارتدته في العرض الخاص ووصل إلى 450 ألف جنيه، وهو على شكل فستان شيفون يمزج بين اللونين الأسود والأحمر وفيه حزم أسود من المنتصف، وهو خطف جميع الأنظار له لأنه تميز بشكله الأنيق وتصميمه الرائع الذي جعلها تظهر بشكل مميز وقوام ممشوق.

فيلم بيت الروبي

وكشفت المنتجة الخاصة بفيلم بيت الروبي والذي يشارك في بطولته كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز عن تقديم الفيلم في دور العرض بدءاً من أمس الأربعاء 20 يونيو، وهي التي تكون في جميع المحافظات، وحرصت الشركة على نشر كل الأسماء الخاصة بالسينمات التي يوجد فيها الفيلم، وذلك بغرض بدء حجزه من خلال واحد من المواقع الإلكترونية المخصصة للحجز أون لاين.

وقدم برومو فيلم بيت الروبي وأطلت فيه الإعلامية منى الشاذلي والتي تظهر فيه من ضمن الأحداث الخاصة بالفيلم، وهي ضيفة شرف، وقدم كريم عبد العزيز الغناء من ضمن الأحداث التي توجد في الفيلم وهي أول مرة يخوض التجربة الخاصة بالغناء، ويطرح الفيلم في عيد الأضحى المبارك ويستمر إلي نهاية موسم الصيف في مصر وكل الدول العربية، ويريد متابعته الكثير من الأشخاص في كل مكان.