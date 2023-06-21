انت الأن تتابع خبر صدمة سينمائية كبيرة للفيشاوي والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - اعتبر مهتمون بالشأن الفني، بأن تراجع الممثل أحمد الفيساوي، طبيعي ، ومعقول في ظل المحتوى الفني الذي يقدمه الفيشاوي والذي بات يمثل توجها تقليديا للسينما والدراما معا، مما وضع الفيساوي امام تحديات كبيرة وخطيرة على مسيرته الفنية، لعل آخر هذه التحديات هو فيلمه الأخير: رهبة".

فالفيلم لم يستطع أن يحصد إلا 1.5 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 31 جنيها) -حتى الآن- فيما تفوق عليه فيلم "شوغر دادي" الذي جنى إيرادات بلغت 5.2 ملايين جنيه في مصر و164 مليون جنيه في السعودية.

فيلم "رهبة: ورا مصنع الكراسي" عمل درامي-كوميدي بطولة كل من أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وفرغلي إسماعيل، ومحمد لطفي، ومحمد القس.

أما التأليف فكان لمحمد علام في أول عمل فني يكتب قصته بالكامل وليس فقط السيناريو والحوار، والإخراج لرضا عبد الرازق في أول تجربة إخراجية له بعد العمل مساعد مخرج منذ 2007.

يحكي العمل قصة سيد رهبة، البلطجي الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويُسيطر على الجميع مُعتمدا على إخافة الآخرين بنفسه أو بواسطة الرجال الذين يعملون تحت إمرته.

لكن حادثا غير متوقّع يتسبب في قلب حياة رهبة تماما، إذ يتحول بعده من رجل لا يعرف الرحمة إلى إنسان مرهف الحس ويحترم الجميع؛ الأمر الذي يُغضب كافة من حوله حتى عائلته، وينتج عنه كثير من المواقف الطريفة.



كوميديا البارودي

فكرة العمل قد تبدو ساذجة أو مكررة بالنظر إلى تشابهها بتصرُّف مع قصة فيلم "قلب أمه" لهشام ماجد وشيكو، الذي صدر عام 2018، وتمحور حول رئيس عصابة يُصاب في إحدى العمليات الإجرامية وحين يُنقل إلى المستشفى في حالة خطيرة يضطر الطبيب إلى نقل قلب سيدة إليه، مما يجعله فجأة شخصا حنونا خاصة على ابن تلك السيدة.

غير أن صانعي فيلم "رهبة" لم يكن هدفهم الأساسي تأكيد أن داخل كل إنسان مهما بلغ من شر بعض الخير الذي يحتاج فقط إلى تنميته والاستثمار فيه ليزدهر ويتضاعف، إنما قرروا صُنع فيلم "بارودي"، والمقصود بذلك تقديم عمل يُحاكي بشكل تهكمي أعمالا فنية أخرى شهيرة، حيث يُعاد تقديم أهم مشاهدها من زاوية كوميدية.

وهو ما جرى في النصف الأول من العمل في إطار فانتازي، إذ تمت السخرية من الأعمال الدرامية المصرية الهابطة أو تلك التي تتمحور حول البلطجة، وبرزت خلال ذلك بعض قدرات رضا عبد الرازق الإخراجية الذي حاول إبراز المواهب الكوميدية للأبطال.

أما النصف الثاني من العمل فاتسم بالملل والتطويل، ورغم إمكانية استغلال الحبكة لخلق حالة درامية حقيقية مع جرعة قوية من الكوميديا، لكن جاءت الأحداث رتيبة خاصة في وجود خطوط درامية عديدة كان يمكن الاستغناء عنها، أبرزها الوجود النسائي بأكمله الذي لم يُضف لأصحابه فنيا، سواء نسرين أمين أو ثراء جبيل أو سماء إبراهيم، وكان من الأفضل تكثيف الأحداث خلال خطوط درامية محدودة وموظفة بذكاء وحرفية بدلا مما تم تقديمه في العمل.

على مستوى التمثيل برع كل من الممثل مصطفى غريب الذي شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات هذا العام رغم قصر مشواره الفني، وأحمد رمزي الذي أتى من عالم "تيك توك" ومنصات التواصل ليشارك في أول تجاربه السينمائية بعد ظهور سابق في المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت".

أما الأفضل من بين فريق العمل هو النجم أحمد الفيشاوي، الذي قدّم شخصيتين متناقضتين، ومع ذلك حرص على أن يكون الأداء في كل منهما كوميديا من دون أي مبالغة أو افتعال، مُحاولا العودة إلى الخلف والسير على خطى تجربته الناجحة في فيلم "الحاسة السابعة" التي جمعت بين الكوميديا والفانتازيا، وما زالت قريبة من قلب الجمهور رغم مرور نحو عقدين كاملين عليها.

فيلم "رهبة: ورا مصنع الكراسي" عمل كوميدي خفيف يجمع بين الدراما والفانتازيا، يمكن تصنيفه بالعمل غير الناجح وفقا للإحصاءات والأرقام، لكن ذلك لا ينفي أنه خارج النمطية المعتادة للأعمال السائدة والمنتشرة في السنوات الأخيرة، خاصة أنه شهد قدرا لا بأس به من طموح صانعيه، وهو ما يجعل كثيرين يعتقدون أنه سيُحقق شعبية أفضل عند عرضه في المنصات أو على شاشة التلفزيون.