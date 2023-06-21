انت الأن تتابع خبر تذكر حفل شرارة 15 دينارا والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - انتقد ناشطون في الساعات الماضية فرق السعر الكبير بين أسعار تذاكر حفلات الفنانين العرب مقارنة بالفنانين الأردنيين.

وضرب ناشطون مثلا بتذاكر حفلين للفنان اللبناني وائل كفوري الذي بلغت سعر التذكرة فيه 450 دينارا والفنانة الأردنية نداء شرارة والذي يبلغ سعر تذكرة حفلها 15 دينارا فقط ، متسائلين عن المسؤول عن هذا الفرق الكبير.

شرارة قالت في منشور لها عبر مواقع التواصل : انا المسؤول ، وانا اللي بطلب تكون أسعار (التيكتات).

وأضافت : " بحفلاتي معقوله عشان كل الناس تقدر تحضر ولو علي بخلي كل الناس تحضر ببلاش انا بنت الاردنيين وهمه دعموني كل انسان عندو هدف وانا هدفي ليس المال هدفي افرحهم.

وأضافت : " حفلاتي بالأردن باستثناء المهرجانات غالبا بتكون من تنظيمي لأني ما بقدر اغني بأي مكان ف بعمل حفلات بمسارح مرتبه وبرفض ارفع سعر التيكت عشان الناس كلها تقدر تيجي وبربِح تيكتات للي مش قادرين يدفعوا وجمهوري بعرف هاد الشي.

واردفت : زمان قبل ما اكون بالفن كنت بحب اروح احضر فنانين بس ما كنت بقدر اشتري تيكتات، واليوم بعرف الشعور لذلك بحب كل الناس تيجي وبستمتع بالحفلات اللي جمهورها جاي يحضر ببلاش وبحس وقتها قديش عندي شعبيه مش مجرد حدا مشهور وخلص.

وأضافت : النظرة المأخوذة عن الفنان الاردني انو مظلوم يا ريت نغيرها، أحنا برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برا اسعار التيكتات بتكون مرتفعة وهاد مش بإدينا لأنو بطبيعة الحال اي فنان رح يجي من برا تكلفته عاليه جدا على قائمين الحفل لذلك يتم رفع سعر التيكت.

واردفت : اهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا والله يديم علينا نعمة الامن والامان وتضل الاردن بخير وحب وفرح.