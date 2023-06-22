انت الأن تتابع خبر القبض على الراقصة بوسي بسبب فيديو الفسق والفجور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الحملة التي تستهدف المتهمين بنشر محتوى يخالف الآداب العامة ويدعو للفسق والفجور، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من القبض على الراقصة بوسي بتهمة نشر فيديوهات تتضمن حركات خليعة تثير الغرائز وتساهم بنشر الإباحية في المجتمع.

القبض على الراقصة بوسي بسبب فيديوهات فاضحة

أكدت التحريات، أن بوسي قامت بنشر فيديوهات رقص جريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عاليه وزيادة عدد المتابعين، والحصول على أرباح مالية.

وبتكثيف الجهود، رصدت شرطة الآداب مقاطع المتهمة، وتبين أنها تحتوي على حركات إباحية، تثير الغرائز وتدعو للفجور، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الراقصة بوسي من داخل احد الفنادق، واقتيادها إلى قسم الشرطة، وتحرير المحضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

اخلاء سبيل بوسيبكفالة مالية

خلال التحقيق معها، قالت بوسي، أنها تمتلك رخصة ببدلة الرقص، ولا تلجأ للإثارة بفيديوهاتها التي تنتشر عبر الإنترنت، وأكدت ان الناس التي تصور هذه الفيديوهات في الحفلات وتنشرها، وليس هي المسؤولة عن ذلك، مشيرة إلى أن القضايا المحكوم عليها أخذت فيها حكم البراءة.

وبعد الإنتهاء من التحقيقات وأخذ إفادتها، أمرت النيابة بإخلاء سبيل الراقصة، بكفالة مالية بلغت 3 آلاف جنيه، بسبب الفيديوهات الخادشة التي انتشرت على مواقع التواصل.