انت الأن تتابع خبر بالصور .. شابة أردنية تحصد لقب ملكة جمال العرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت الفتاة الأردنية رنيم كيلاني، لقب النسخة الثانية من مسابقة ملكة جمال العرب، التي أقيمت أمس في اسطنبول من قبل شركة G.i، بالتعاون مع شركة diamond first line.

رنيم الكيلاني تحصد لقب الجمال

شارك في مسابقة ملكة جمال العرب ١١ صبية من مختلف الدول العربية، وتمكنت الكيلاني في النهاية من حصد اللقب، وتوجها كل من الفنانة اللبنانية شيراز والفنان عبد الكريم حمدان.

وحصدت اللبنانية مريم بري، لقب الوصيفة، وتوجها المصمم العالمي فؤاد سركيس.

هذا وضمت لجنة التحكيم ١٠ أعضاء من الفنانين والمخرجين وخبيرات التجميل ورجال الأعمال والبلوجر، منهم: شيراز، كفاح بلاني، هيام بيوتي، بسام حزروي وغيرهم.

مفاجآت الحفل

وخلال الحفل، صعد الفنان السوري عبد الكريم حمدان على المسرح وقدم أغنيتين، كما قدمت الفنانة شيراز أغنيتين من أجمل أغانيها.

كما تم عرض تقرير خاص حول الوصيفة مريم بري التي كانت قد أصيبت بمرض السرطان وشفيت منه بالإيمان والصبر، كما عُرض تقرير آخر حول مجموعة من النجوم الذين دعموا مريم بكلمات مؤثرة، منهم وليد توفيق، راغب علامة، سعد رمضان، محمود الغياث، وغيرهم.

بدورها قدمت شيراز درع تقديري لمريم، وقالت الفنانة بأن "تاج الصحة أهم بكثير من تاج الجمال".

يذكر أن الأردنية رنيم كيلاني، كانت قد حصدت في 2021، لقب ملكة وسفيرة السياحة العربية الدولية، خلال حفل عشاء ضم أهل الصحافة والاعلام والنجوم، كما تم تعيين رنيم سفيرة لجمعية غولدن بيروت أوردز لتمثلها في الأردن.