انت الأن تتابع خبر هجوم كاسح على سلاف فواخرجي بسبب دفاعها عن نضال الاحمدية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم الجدل الكبير الذي سببته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وتعرضها للهجوم الحاد من قبل الفنانين السوريين، بسبب تصريحاتها التي وصفت بالمسيئى تجاه الشعب السوري، الا أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي، خالفت رأي المنتقدين ودعمت الأحمدية في تصريحاتها.

كتبت سلاف فواخرجي بهذا الشأن، منشورا طويلا عبر حسابها في فيسبوك، أكدت فيه أن الإعلامية اللبنانية خانها التعبير، وانجرت خلف تعاطفها مع بلدها ووجع شعبها بسبب ما يحدث فيه من ويلات.

وأضافت فواخرجي، أن كلام نضال الأحمدية لم يُفهم بالشكل الصحيح، فهي تكلمت عن أشخاص بعينهم ومواقف معينة، لكن أُعتبر حديثها إهانة لبلد ولشعب كامل، رغم أنها لم تقصد ذلك، لكن خطأها أنها وقعت في فخ التعميم.

وتابعت الفنانة السورية حديثها بالقول، ان الأحمدية تحب بلدها وتخاف عليه مما يعانيه، لكنها كانت تستطيع أن توضح القصد من كلامها وتجمله حتى لا يحتمل التأويل والتفسير، خاصة أنها صحافية واعلامية ولديها ادوات التعبير، في قضية حساسة جدا كالتي كانت قد طرحتها وتسببت فيها بجدل كبير.

أثارت سلاف فواخرجي غضب الكثير من السوريين وبعض الفنانين بسبب دفاعها عن الأحمدية التي اهانت الشعب السوري، وأعربوا عن استغرابهم من الوقوف معها ضد كرامة شعبها.

يذكر ان نضال الأحمدية قد تهكّمت في إحدى اللقاءات التلفزيونية على السوريين لعدم معرفتهم بالـ"شوكولامو"، بعد ان طلبتها من لاجئ سوري يعمل كبائع، فبالغت برد فعلها، وهجومها على السوريين وخاصة المقيمين في لبنان واتهمتهم بالتخلف، ما دفع الكثير من السوريين والفنانين والمشاهير في سوريا للرد عليها بطريقة حادة.