انت الأن تتابع خبر نداء شرارة تفجّر الرد حول أسعار تذاكرها المتدنية مقارنة بوائل كفوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الجمهور الأردني عن استيائه، بسبب الأسعار الزهيدة لتذاكر الفنانين الأردنيين مقارنة بالأسعار الباهظة لتذاكر النجوم العرب.

ونشرت بعض التقارير مقارنة بين أسعار تذاكر حفل الفنانة الأردنية نداء شرارة، والتي تصل إلى 10 دينار، وبين الأسعار الباهظة لتذاكر حفل الفنان اللبناني وائل كفوري، والتي تصل إلى 450 دينار، وسط تساؤلات حول المسؤول عن تحديد هذه الأسعار التي تقلل من قيمة الفنان الأردني بشكل عام.

وبعد الضجة التي اثارتها هذه التقارير والمقارنات بين الفنان الأردني والعربي، خرجت نداء شرارة عن صمتها، من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها في إنستغرام، وأكدت أنها هي المسؤول عن ذلك، وهي التي تطلب أن يكون أسعار التذاكر الخاصة بحفلاتها "معقولة" حتى تعطي الفرصة للجميع بالحضور.

أشارت شرار إلى انها ترغب بأن يحضر الجميع حفلاتها "ببلاش" لكن الأمر ليس بيدها، مؤكدة أنها "ابنة الاردنيين" الذين دعموها وساهموا بوصولها إلى هذه المرحلة، لذا يبقى هدفها أن تسعدهم وليس تجميع المال.

أضافت الفنانة الأردنية في منشورها، أن كل حفلاتها بالأردن باستثناء المهرجانات هي من تنظيمها الخاص لأنها لا تستطيع الغناء الا على المسارح، وهي من تفرض سعر التذكرة حتى يتمكن الجميع من حضور الحفل، كما أنها تعمل جائزة لربح تذاكر للأشخاص غير القادرين على الدفع.

وختمت نداء رسالتها برفض إطلاق لقب المظلوم على الفنان الأردني، لأن أسعار تذاكر حفلاته خارج الأردن مرتفعة، لأن أي فنان يأتي من الخارج تكون تكلفته عاليه جدا على قائمين الحفل.