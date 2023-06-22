صنف بأجمل مشهد في النت.. فيديو من داخل مستشفي مشهوره لطبيبة وهي تقوم بوصله رقص ركنت جوهرة وصافيناز علي الرف.. والمتابعين بتدلع المرض

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رياض - احمد صلاح - الفنانة الاستعراضية سما المصري، على إصدار محكمة جنح المعادي اليوم حكمًا على الفنانة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل في القضية التي أقامها المحامي سمير صبري ضدها.

سما صورة لغادة عبد الرازق عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وكتبت: “من قلبي والله من كل قلبي أتمنى أن غادة عبد الرازق ما تاخدش حكم النهارده ولا تتحبس.. هي غلطت صحيح بس اللي أنا متأكدة منه وقلت الكلام دة قبل كدة إنها أكيد ما كانتش تقصد

بالشكل دا”.وتابعت “المصري”: “أنا مش عايزاها تتحبس عشان هي أم لبنت وجدة لبنات وما اتمناش إن دا يحصل معايا لو أنا في مكانها.. تاخد عقابها من الجمهور بالتأنيب أو بمقاطعة أعمالها أو إننا حتى ما نتفرجش عليها تاني خالص لكن تتحبس وهي عندها أسرة؟؟

لا والله ما اتمنى كدة أبدًا.. ربنا يسامحها ويستر على كل ولايانا يا رب وربنا ما يحكمش على أي واحدة

وكانت غادة عبد الرازق قد تواصلت مع معجبيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وظهرت وهي في حالة تشبه ،