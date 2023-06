كيم كارداشيان .. كيف تحولت نجمة افلام اباحية لشخصية عالمية

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 23 يونيو 2023 12:01 صباحاً - تخطت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان كل الخطوط الحمراء، بأحدث صورة نشرتها، حيث أظهرت الجزء الأسفل من جسدها عارياً بالكامل.

الصورة أظهرت السيلوليت في جسد كيم، ولا نعلم ما إذا كانت الصورة فعلاً لجسدها أم أنها نشرتها فقط عبر صفحتها لتتحدث عن شيء ما يخص السمنة وزيادة الوزن.

كيم علقت على الصورة قائلة: (KKWBODY II & III launch TODAY at 12PM PST only at KKWFRAGRANCE.COM).

أي أنها أعلنت عن موعد إطلاق العطر الجديد الذي يحمل اسم (KKWBODY)، لكننا لم نفهم سبب نشر الصور العارية! ولماذ تتوسل بيع العطر بكل هذه الخسة التي لا يحترمونها في أميركا ويهزأون منها كما نفعل نحن هنا!