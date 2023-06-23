انت الأن تتابع خبر شيلاء سبت تنفعل على المتابعين: رح تتزوجوني؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تتقبل الفنانة البحرينية شيلاء سبت سؤال احد المتابعين خلال بث مباشر ظهرت فيه عبر حسابها في سناب شات، حتى انفجرت غاضبة بالرد عليه.

شيلاء سبت تنفعل غاضبة على أحد المتابعين

استفسر المتابع عن أصولها، ما جعلها ترد بشكل غاضب: "ما دخلكم بأصلي، راح تناسبوني ولا تزوجوني؟".

ثم قالت شيلاء سبت بطريقة انفعالية، أن المهم هو اخلاقها وطريقة تعاملها مع الناس وعدم التطاول أو التنمر عليهم، اما الأصل والفصل لا أحد له علاقة به.

وكشفت سبت عن رغبتها بأن يركز الناس اهتمامهم على اخلاق الشخص وتصرفاته لا على أصوله وجنسيته او دينه.

تفاعل المتابعون مع رد سبت الحازم، وأشادوا بطريقة تفكيرها وردها بمنطق، موجهين اللوم على المتابع الذي تدخل بأصولها وتجاهل موهبتها الفنية واخلاقها، بينما أشار البعض أن السؤال كان عفوي وبدافع الفضول، لا يحتاج كل هذا الانفعال والغضب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيه النجمة البحرينية بجدال مع المتابعين، حيث كانت قد انفعلت في وقت سابق على متابع سألها عن سبب عدم زواجها، مشبها عبر المرأة بعمر البقرة، ما جعلها ترد عليه بانفعال وسط دعم الجمهور لها.

الفنانة البحرينية تشارك يومياتها مع جمهورها

على صعيد آخر، تحرص شيلاء باستمرار على مشاركة يومياتها ولحظاتها مع جمهورها، حيث ظهرت مؤخراً عبر حسابها على مواقع التواصل، بمقطع فيديو وهي تمشي إلى جانب أسد كبير، وعلقت قائلة: "أنا وبرجي شخصياً متفاهمين".

يذكر ان شيلاء سبت قد احتفلت قبل أيام بليلة حناء شقيقتها الفنانة شذى سبت، التي ستتزوج رسميا في 16 يونيو وظهرت شيلاء بعدة صور وفيديوهات جمعتها مع أخواتها الممثلات شيماء وشذى وأبرار.