انت الأن تتابع خبر ياريتني جيت بالمايوه.. هجوم شديد على شيرين عبدالوهاب بعد حفلها بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لهجوم شديد من قبل رواد السوشيال ميديا وبعض الإعلاميين خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي أدلت بها خلال حفلتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وأقامت شيرين عبدالوهاب حفلاً غنائياً في مدينة جدة، حيث أنها قامت بتقديم عدد من الأغاني التي يفضلها الجمهور السعودي، إلا أن تصريحاتها المثيرة كان لها جزء كبير من هذا الحفل حيث أنه قالت “الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه”

الهجوم على شيرين عبدالوهاب:

من جانبه قام الإعلامي تامر أمين المطربة المصرية في برنامجه “آخر النهار” الذي يذاع عبر فضائية “النهار”، مشيراً أن مثل هذا الحديث لا يخرج عن فنانة أو مطربة بقيمة شيرين عبد الوهاب لاسيما وأنها موهبة فنية عظيمة في مصر والوطن العربي، وتمتلك قاعد جماهيرية كبيرة بسبب صوتها المميز ، وعلى الرغم من ذلك تقوم هي بإفساد كل هذا النجاح بالتصريحات الغريبة التي تطلقها بين الحين والآخر.

وأوضح أمين، أن التصريحات التي صدرت عنها في حفلها بجدة لا تتناسب نهائياً من المكان الذي تتواجد فيه، بحيث لا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام على المسرح وأمام الجمهور، مشيراً أن ما زاد الأمر سوءاً أنها قالت ذلك وهي تتواجد في المملكة العربية السعودية.

وأشار الإعلامي المصري، أن شيرين عبد الوهاب وجه مشرفة لمصر ويجب هي أن تحافظ على هذه الوجهة، وذلك عن طريقة حماية نفسها من نفسها، مشيرا أنه لا يركها نهائيا لكي يقوم بمهاجمتها بهذه الطريقة ولا يشمت فيها نهائيا.

واختتم تامر أمين تصريحاته قائلاً “إنتي حاجة حلوة ما تضيعيهاش بإيديك”.