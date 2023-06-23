انت الأن تتابع خبر تسريب صورة خادشة لهبة نور ومتابع أردني يفضح المستور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنان السورية هبة نور ترند مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لها أثناء تواجدها في لبنان.

نسريب فاضح لهبة نور والحقيقة تنكشف

ظهرت هبة نور بالصورة وهي تقف في الشارع، مرتدية ملابس مكشوفة جدا، برزت منها مفاتنها بطريقة غير لائقة، وأرفقت الصورة المتداولة بتعليق جاء فيه: "صورة مسربة لهبة نور".

تعرضت النجمة السورية لهجوم حاد من قبل المتابعين الذين استنكروا ظهورها الذي وصفوه بالمخجل والمعيب، وهاجموها بتعليقات حادة ومسيئة.

هبة نور ترد على المسيئين

بعد الضجة التي تسببت بها صورة هبة نور المسربة، خرجت الفنانة السورية عن صمتها، ونفت ان تكون التقطت هذه الصورة في لبنان.

وكتبت عبر خاصية الستوري في إنستغرام، أن أشخاص فارغين على مواقع التواصل ركبوا لها هذه الصورة، ونشروها بهدف الإساءة لها، متساءلة عن هدفهم والأسباب التي تجعلهم يرتكبون مثل هذه الافعال المشينة.

أضافت هبة نور: "ما عندكم شي يخليكم تتطوروا على الصعيد الأخلاقي والشخصي، بينزعل عليكم صراحة"، وأكدت أن الجمهور صار يميز بين الصور الحقيقية والمركبة، بفضل تطور التكنولوجيا، وتوعدت الصفحات التي نشرت الصورة وركبتها بمحاسبتها قانونيا خلال الساعات القادمة.

لاقى رد الفنانة تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أكدوا أن البعض يشوه صورة أي فنان بهدف الترند والمشاهدات، وأكد متابع أردني أن الصورة مركبة ومزيفة، وذكر اسم البرامج التي يستعين بها البعض لتركيب الصور وتشويه الحقيقة.

هبة نور في كذبة كبيرة

على صعيد آخر، شاركت هبة مؤخرا ببطولة فيلم "كذبة كبيرة" إلى جانب نخبة من الممثلين أبرزهم: بديع أبو شقرا، ساندي، أليكو داوود، مجدي مشموشي، وتدور فكرته حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الجميع، وإدمان البعض عليها بطريقة مؤذية.