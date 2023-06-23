انت الأن تتابع خبر عدت ملكة جمال لبنان. فتاة الفستان الأزرق التي ولعت التيك توك بوصلة رقص في حفل زفاف صحبتها هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صاحبة الفستان الأزرق، تصدرت صاحبة الفستان الأزرق تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا شغلت بال المصريين، فتصدرت البحث على مؤشر البحث الأكثر شهرة “جوجل”، وأخذوا يتساءلون في دهشة “من هي صاحبة الفستان الأزرق؟”.

حكاية الرقص المثير لصاحبة الفستان الأزرق

حكاية صاحبة الفستان الأزرق بدأت عندما ظهرت سيدة ترتدي فستانًا أزرق، في أحد الأفراح بـمركز السنبلاوين بالدقهلية، كان الأمر عاديًا في البداية، فالسيدة دُعيت في حفل زفاف إحدى صديقاتها، لكن مع فرحتها بصديقتها أخذت ترقص بطريقة عفوية، وصلة الرقص كانت طويلة، أظهرت فيها السيدة كل حركات الرقص المثيرة، ما سبب أزمة لها.

لم تنتبه السيدة صاحبة الفستان الأزرق أن كل حركات الرقص المثيرة التي أدتها في فرح صديقتها تم تصويرها من خلال الهواتف المحمولة، والتي تم بثها على موقع التواصل “تيك توك”، لتتصدر السيدة صاحبة الفستان الأزرق تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي