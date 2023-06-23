انت الأن تتابع خبر زوج نسرين طافش يجبرها على الاحتشام بملابسها وقرار المحكمة صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة نسرين طافش بمجموعة من الصور عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بلإطلالات محتشمة نالت بها إعجاب المتابعين.

نسرين طافش بإطلالات محتشمة

أطلت نسرين طافش مؤخرا، بأكثر من إطلالة وهي ترتدي القفطان والقمصان الطويلة والمحتشمة، دون مبالغة في المكياج او تسريحات الشعر.

لفتت الفنانة انظار المتابعين بالتغيير الذي طرأ على إطلالاتها منذ رجوعها إلى طليقها الدكتور المصري شريف الشرقاوي، حيث باتت اكثر احتشاما والتزاما، ما جعل البعض يرجح أن زوجها هو من اشترط عليها تغيير نمط ملابسها التي كانت تتميز بالجرأة.

طليقة الشرقاوي ترفع دعوى ضده

من ناحية ثانية، الزمت محكمة الأسرة على شريف شرقاوي، بدفع 200 ألف جنيه نفقة لطليقته شيرين، التي كانت قد رفعت عليه دعوى نفقة، للمطالبة بحقوقها لعدم دفع التزاماته المالية.

وكانت شيرين قد أشارت إلى أن خلافات أسرية حدثت بينها وبين زوجها، ما دفعه للتعدي عليها، فطلبت منه الطلاق، على حد قولها.

يذكر ان نسرين طافش قد انفصلت عن زوجها الشرقاوي بعد أشهر قليلة من الزواج دون ذكر الأسباب التي دفعتهما لهذا القرار، ولكن بعد 6 شهور من الطلاق عاد الثنائي لبعضهما مرة أخرى، وأعلنا هذا الخبر من خلال صور حميمية جمعتهما وغزل متبادل عبر حساباتهما بمواقع التواصل.

أعمال نسرين طافش الفنية

يذكر أن نسرين طافش، قد غابت عن الموسم الرمضاني الفائت، بعد اعتذارها عن أكثر من عمل منها مسلسل كسر عظم، وتحت الرماد.

وعرض للنجمة في بداية هذا العام، فيلم “أخي فوق الشجرة” وقدمت فيه شخصية كوليت التي حققت خلاله نجاحا كبيرا.