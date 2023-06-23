انت الأن تتابع خبر نجمة مصرية تستغيث: زوجي الفنان يغتصبني بطرق مروعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الفنانة المصرية ميرنا طارق قد تصدرت حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد الاستغاثة التي أطلقتها عبر حسابها في فيسبوك لانقاذها من بطش زوجها الملحن أحمد البرازيلي.

زوج ميرنا طارق يغتصبها

أكدت ميرنا انها تتعرض للابتزاز والتهديد والضرب والاغتصاب من قبل زوجها، وهي الآن هاربة مع ابنتها، بعد أن حبسها في البيت، وطالبت الجميع بمشاركة منشورها، حتى تصل مناشدتها للمسؤولين في مصر، مؤكدة أن أي أذى يلحق بها أو بابنتها يكون هو السبب.

وخلال حديثها لـ القاهرة 24، أكدت ميرنا طارق انها تحدت أهلها للزواج من أحمد البرازيلي، رغم رفضهم التام لذلك، ما أدى إلى قطع العلاقات بينها وبين أهلها.

ثم تزوجت منه وعاشت معه وأنجبت منه ابنتهما ديجا، ثم تغيرت طباع زوجها وأصبح يعتدي عليها بالضرب أو الاغتصاب، ما أدى إلى حدوث تشوهات في جسمها، ما دفعها لمحاولة الانتحار مرتين.

وبعد تعرضها للاغتصاب من زوجها، حررت المطربة المصرية محضرا ضد زوجها، وطلبت منه الطلاق عدة مرات، حتى بات يهددها هو وشقيقته بالقتل وخطف ابنتها ديجا.

والآن تختبئ ميرنا طارق في مكان سري بعيدا عن أنظار زوجها، وتتمنى ان تصل مناشدتها للمسؤولين لانقاذها من الخطر.

الملحن أحمد البرازيلي يرد على إدعاءات زوجته

تفحصت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على حساب المغنية ميرنا في فيسبوك، واستغاثتها من زوجها الملحن أحمد برازيلي نتيجة تعرضها للضرب والاغتصاب والتهديد بالقتل، وستقوم بالتحريات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة.

بدوره، رد الملحن المصري، على ادعاءات زوجته، وأكد أن كل ما قالته كذب وافتراء، موضحا أنه عاد إلى المنزل ولم يجد زوجته وابنته وامواله، وتفاجأ انها قامت بحظره على الهاتف ومواقع التواصل، لكن أصدقائه أخبروه عن استغاثتها، ففضل عدم الرد احتراما لابنته وحفاظا عليها، خاصة ان مواقع التواصل ليست المكان المناسب للشكوى وفضح الخصوصيات.