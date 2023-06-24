انت الأن تتابع خبر آمال ماهر تخطف الأنظار في حفل تخرج ابنها وتعلق: أسعد يوم في حياتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - آمال ماهر تخطف الأنظار في حفل تخرج ابنها عمر، وعبرت عن فرحتها الشديدة وقالت إنه أسعد أيام حياتها، وخطفت صورهم أنظار الجميع مؤخراً، حيث ظهرت عليهم الفرحة الشديدة أثناء تخرج نجلها، ومن أبرز الأشياء التي جعلت الجميع يعجب بهم صور التخرج الخاصة به.

صور آمال ماهر تخطف الأنظار في حفل تخرج ابنها

وظهرت آمال ماهر تخطف الأنظار في حفل تخرج ابنها عندما نشرت على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور لها خلال احتفالها بحفل تخرج نجلها، وكتبت قائلة “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه مبروك يا حبيبي، أنا فخورة بيك وده أسعد أيام حياتي”، وهي من أكثر الأشياء التي حصلت على إعجاب الجميع ووضعوا عليها الكثير من التعليقات.

حفل تخرج ابن أمال ماهر

وانتشر اسم المطربة أمال ماهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعدما نشرت صور لتخرج نجلها وعلقت على الصور بفخر كبير بتخرج نجلها وأشارت إلى أنه أسعد يوم في حياتها، ومن أبرز الصور التي نشرتها صورة وهو يحملها على يدع وهي الصورة التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، وعلقت على الصورة قائلة “الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه، مبروك يا حبيبي أنا فخورة بيك وده أسعد يوم في حياتي”.

احتفال آمال ماهر بالأهلي

وحرصت في وقت سابق الفنانة آمال ماهر على الاحتفال بفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي، وأيضاً حصوله على لقب بطل إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا الأمر، وكتبت على تويتر تغريده قالت فيها “الحمد لله يارب.. الأهلي.. مبروك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا”.