انت الأن تتابع خبر بسبب “مايوه جدة”.. شيرين عبد الوهاب تضع نفسها في ورطة جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شيرين عبد الوهاب تضع نفسها في ورطة جديدة وتتصدر محرك البحث الشهير جوجل، وهذا جاء بعد أسابيع من إعلانها انتهاء تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، وذلك بدون أن تحدد الموعد النهائي الخاص بطرح الألبوم وتقديمه إلى الجمهور، وهي من أبرز الأشياء التي تم الكشف عنها مؤخراً.

شيرين عبد الوهاب تضع نفسها في ورطة جديدة بسبب المايوه

وقام تامر أمين بالتأكيد على أن شيرين عبد الوهاب تضع نفسها في ورطة جديدة وهي على المسرح في واحدة من الحفلات التي توجد في جدة بالسعودية، وهاجمها بشكال كبير وعلق عليها بشكل ساخر، وتحدث الأولي أن شيرين لديها موهبة رائعة وجميلة وصوت رائع ومميز، ولكنها تصمم دائماً على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة والتي تضعها دائماً في أزمات.

انتقاد تامر أمين لشيرين عبد الوهاب بعد تعليق المايوه

وتحدث تامر أمين في برنامجه أخر النهار الذي يبث على قناة النهار الفضائية، إن شيرين عبد الوهاب لديها موهبة بتعليقاتها الغريبة، وأشار إلى أن تعليق شيرين خلال دخولها المسرح في حفل لها بمدينة جدة في السعودية، وهي قالت “الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه”.

وكشف أن ما قالته شيرين أنه لا يتناسب أبداً مع المكان الذي يقام فيه الحفل، وقال “رغم أن الكلام ده لا يجب أن يقال على أي مسرح، لكن اللي زاد الطين بلة إن الكلام ده كان في السعودية”، وأعلن أمين أنه لا يكره شيرين ولا يشمت فيها أبداً، وتمت الإشارة إلى أنها على مستوى فني واجهة مشرفة إلى مصر، ووجه رسالة لها وقال “أرجوكي حافظي على نفسك من نفسك، إنتي حاجة حلوة ما تضيعيهاش بإيديك”.